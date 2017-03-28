Землетрясение магнитудой 6,6 произошло на Камчатке

29 Марта 2017 09:01

Эпицентр находился в 85 километрах от поселка Усть-Камчатск. В населенном пункте толчки достигали 5 баллов. Сообщается, что люди в панике покидали дома. По предварительным данным, жертв и разрушений нет. В Сахалинском центре цунами предупредили, что может произойти локальное цунами высотой до полутора метров. Кроме того сегодня утром на вулкане Ключевском был зафиксирован пепловый выброс.