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Землетрясение магнитудой 6,6 произошло на Камчатке
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29 Марта 2017 09:01

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло на Камчатке

Эпицентр находился в 85 километрах от поселка Усть-Камчатск. В населенном пункте толчки достигали 5 баллов. Сообщается, что люди в панике покидали дома. По предварительным данным, жертв и разрушений нет. В Сахалинском центре цунами предупредили, что может произойти локальное цунами высотой до полутора метров. Кроме того сегодня утром на вулкане Ключевском был зафиксирован пепловый выброс.
  

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