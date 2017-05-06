5 Мая 2017 21:10

Послезавтра во Франции состоится второй тур президентских выборов. 7 мая решится, кто на ближайшие 5 лет займет Елисейский дворец. Кандидатов двое - 39-летний лидер движения "Вперед!" Эммануэль Макрон или 48-летняя глава "Национального фронта" Марин Ле Пен. В преддверии голосования Макрон обвинил Ле Пен во лжи и подал в суд на ее штаб. Скандал разразился в ходе последних теледебатов. Во время словесной баталии Ле Пен поинтересовалась, нет ли у Макрона тайного банковского счета на Багамах. Сегодня оба претендента на пост президента провели последние встречи с избирателями. Завтра во Франции день тишины.