Завтра в Великобритании пройдут внеочередные выборы в парламент

7 Июня 2017 15:12

Аналитики склонны рассматривать голосование как вотум доверия Терезе Мэй, возглавившей правительство год назад, когда стали известны итоги референдума о членстве страны в Евросоюзе. После терактов в Манчестере и Лондоне проблемы безопасности оказались в центре внимания предвыборной кампании. Мэй заявляет, что изменит законы о защите прав человека, если они будут идти вразрез с методами борьбы с терроризмом, и будет выступать за более длительные тюремные сроки для тех, кто осужден за терроризм. Лидер лейбористов Джереми Корбин призывает остановить сокращения в полиции и выделить больше средств для служб безопасности.