Главная>>Агентство теленовостей>>В мире>>Завтра в Сербии пройдут президентские выборы
В мире
RSS
Завтра в Сербии пройдут президентские выборы
Скачать Поделиться

1 Апреля 2017 12:03

Завтра в Сербии пройдут президентские выборы

Предвыборная кампания завершилась в четверг, уступив место двум дням тишины. Согласно опросам, лидер президентской гонки Александр Вучич - действующий премьер-министр страны. Поддержать его намерены около 50 процентов избирателей, что может обеспечить ему победу уже в первом туре. На втором месте политик Саша Янкович (от группы граждан "Сербия без страха") - у него около 12 процентов голосов. Всего на президентское кресло претендуют 11 кандидатов. Президент в Сербии избирается на пять лет и может занимать этот пост не более двух сроков.  

Другие новости

ЧП в американской Атланте Надзвычайнае здарэнне ў амерыканскай Атланце 31.03.2017 08:01 / В мире ЧП в американской Атланте

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =