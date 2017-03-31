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1 Апреля 2017 12:03

Завтра в Сербии пройдут президентские выборы

Предвыборная кампания завершилась в четверг, уступив место двум дням тишины. Согласно опросам, лидер президентской гонки Александр Вучич - действующий премьер-министр страны. Поддержать его намерены около 50 процентов избирателей, что может обеспечить ему победу уже в первом туре. На втором месте политик Саша Янкович (от группы граждан "Сербия без страха") - у него около 12 процентов голосов. Всего на президентское кресло претендуют 11 кандидатов. Президент в Сербии избирается на пять лет и может занимать этот пост не более двух сроков.