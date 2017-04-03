Завтра в Санкт-Петербурге начнется трехдневный траур по погибшим

3 Апреля 2017 19:03

На месте трагедии работает корреспондент Агентства теленовостей Дарья Белоусова-Петровская. У нее вся последняя информация.

Взрыв прогремел приблизительно в 14:40, повредив вагон поезда между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" на синей ветке. По предварительным данным, сработавшее взрывное устройство предварительно начинили поражающими элементами. У тех, кто пострадал, многочисленные осколочные ранения. Взрывное устройство разворотило вагон, буквально разорвав его пополам. Национальный антитеррористический комитет России сообщает, что подорвали самодельное взрывное устройство. Позднее на питерской станции "Площадь Восстания" нашли неразорвавшееся взрывное устройство. Правда, позднее РИА Новости опровергло это сообщение. Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по факту взрыва в метро.

По словам экспертов, мощность взрыва составила 200-300 граммов в тротиловом эквиваленте. Несколько часов на станциях, где прогремели взрывы, сохранялось задымление. К месту происшествия оперативно съехались пожарные машины и автомобили скорой помощи. В общей сложности, как сообщают российские СМИ, для оказания помощи раненым на место трагедии выехали 17 бригад скорой помощи. По факту чрезвычайного происшествия начаты первоначальные следственные действия.

Московский метрополитен принимает дополнительные меры безопасности после взрывов на станциях метро Санкт-Петербурга. Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко распорядился ввести в действие оперативный план на случай чрезвычайных происшествий, передает ТАСС. Все профильные ведомства в Петербурге были переведены на работу в экстренном режиме. Петербургский аэропорт Пулково также усилил меры безопасности.

Последние до сего момента взрывы в метро произошли в Москве в марте 2010 года. Тогда с разницей в 45 минут сработали два взрывных устройства в вагонах поездов, которые стояли на станциях "Лубянка" и "Парк культуры" Сокольнической линии. Тогда погиб в общей сложности 41 человек, ранения получили еще 88. Российские власти официально признали случившееся терактом. Ответственность за него взял на себя лидер запрещенной в России организации "Имарат Кавказ" Доку Умаров. Через три года власти сообщили о его ликвидации.