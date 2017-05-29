Завтра в Берлине пройдет встреча "нормандской четверки"

29 Мая 2017 15:03

Встреча "нормандской четверки" на уровне замминистров иностранных дел России, Германии, Франции и Украины пройдет завтра в Берлине. Мероприятие анонсировал официальный представитель МИД ФРГ Мартин Шефер. По его словам, речь пойдет об актуальной ситуации на востоке Украины и обязательствах сторон. Акцент будет сделан на необходимости прекращении огня и выполнении всех пунктов минских договоренностей. Ожидается, что в переговорах также будет участвовать спецпредставитель председателя ОБСЕ Мартин Сайдик. Напомним, в начале мая вице-президент США Майкл Пенс назвал минские соглашения лучшим способом достижения мира в Украине, а главы МИД России и Германии заявили о приоритете политических разделов "Минска-2".