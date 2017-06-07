Завтра британцы выбирают новый парламент

7 Июня 2017 19:14

650 депутатов палаты общин. Самые большие шансы на победу - у Консервативной партии во главе с 60-летней Терезой Мэй. Она считается опытным политиком, долгое время занимала пост министра внутренних дел. Главный соперник консерваторов - партия лейбористов, ее председатель - 68-летний Джереми Корбин. Он придерживается слишком левых взглядов даже для лейбористов, это зачастую приводит к внутрипартийным столкновениям. За три последних месяца Великобританию сотрясли сразу три теракта: один в Манчестере и два в Лондоне, последний за неделю до выборов. Вопрос, заставят ли атаки сплотиться избирателей вокруг правительства или поспособствуют их переходу на другую сторону, остается открытым.