Главная>>Агентство теленовостей>>В мире>>Завершена процедура опознания тел погибших в стамбульском ночном клубе
В мире
RSS
Завершена процедура опознания тел погибших в стамбульском ночном клубе
Скачать Поделиться

2 Января 2017 09:02

Завершена процедура опознания тел погибших в стамбульском ночном клубе

Власти Турции завершили процедуру опознания тел всех погибших в  стамбульском ночном клубе. Сообщается, что в новогоднюю ночь в кровавой атаке погибли 39 человек. Среди них 11 граждан Турции, россиянка, а также подданные Саудовской Аравии, Ливана, Ирака, Туниса, Марокко, Индии, Иордании, Кувейта, Канады, Израиля, и Сирии  - всего граждане 11-ти стран. В больницах остаются 60 пострадавших.

 

Бинали Йылдырым, премьер-министр Турции:

"Страшная трагедия произошла в Стамбуле в первые часы нового, 2017-го года. Террорист открыл огонь по посетителям местного популярного  ночного клуба, в результате чего погибли 39 человек, среди которых есть и турки, и иностранцы. Еще более 60-ти человек получили ранения. Отмечу, что террор, произошедший сегодня в Стамбуле, завтра может произойти в любой другой стране. Ни одна из стран не находится в безопасности. Никто не может сказать: "У нас этого не произойдет". У террора нет ничего святого, нет религии. Двойные стандарты в борьбе с терроризмом приведут не к успеху, а к провалу".

Тем временем  поиски нападавшего продолжаются. По уточненной информации, злоумышленник бросил свое оружие на месте преступления и скрылся. Полиция проводит расследование и отрабатывает все версии.

 

Другие новости

ЧП в Казахстане Надзвычайнае здарэнне ў Казахстане 02.01.2017 09:04 / В мире ЧП в Казахстане

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =