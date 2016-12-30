Завершена процедура опознания тел погибших в стамбульском ночном клубе

2 Января 2017 09:02

Власти Турции завершили процедуру опознания тел всех погибших в стамбульском ночном клубе. Сообщается, что в новогоднюю ночь в кровавой атаке погибли 39 человек. Среди них 11 граждан Турции, россиянка, а также подданные Саудовской Аравии, Ливана, Ирака, Туниса, Марокко, Индии, Иордании, Кувейта, Канады, Израиля, и Сирии - всего граждане 11-ти стран. В больницах остаются 60 пострадавших.

Бинали Йылдырым, премьер-министр Турции:

"Страшная трагедия произошла в Стамбуле в первые часы нового, 2017-го года. Террорист открыл огонь по посетителям местного популярного ночного клуба, в результате чего погибли 39 человек, среди которых есть и турки, и иностранцы. Еще более 60-ти человек получили ранения. Отмечу, что террор, произошедший сегодня в Стамбуле, завтра может произойти в любой другой стране. Ни одна из стран не находится в безопасности. Никто не может сказать: "У нас этого не произойдет". У террора нет ничего святого, нет религии. Двойные стандарты в борьбе с терроризмом приведут не к успеху, а к провалу".

Тем временем поиски нападавшего продолжаются. По уточненной информации, злоумышленник бросил свое оружие на месте преступления и скрылся. Полиция проводит расследование и отрабатывает все версии.