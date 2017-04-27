28 Апреля 2017 08:23

Инцидент в Черном море. У берегов Турции в сорока километрах северо-западнее пролива Босфор затонул российский разведывательный корабль. "Лиман" столкнулся с судном „Ашот-7“, который шел под флагом Того, и получил пробоину правого борта ниже ватерлинии. Турецкая береговая охрана эвакуировала 78 российских моряков. Погибших или пропавших без вести нет. По предварительным данным, столкновение могло произойти из-за низкой видимости.