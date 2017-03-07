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Запланированный отвод вооружений в Донбассе не состоялся
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7 Марта 2017 15:04

Запланированный отвод вооружений в Донбассе не состоялся

Запланированный на сегодня отвод вооружений от линии соприкосновения в Донбассе не состоялся. Об этом сообщил полпред самопровозглашенной Луганской Народной Республики на переговорах в Минске. Договоренность о разведении сил была достигнута 1 марта на заседании трехсторонней контактной группы в белорусской столице. Для начала операции режим тишины должен сохраняться 7 дней. Однако в ночь на понедельник был зафиксирован последний обстрел станицы Луганской.

  

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