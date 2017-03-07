Запланированный отвод вооружений в Донбассе не состоялся

7 Марта 2017 15:04

Запланированный на сегодня отвод вооружений от линии соприкосновения в Донбассе не состоялся. Об этом сообщил полпред самопровозглашенной Луганской Народной Республики на переговорах в Минске. Договоренность о разведении сил была достигнута 1 марта на заседании трехсторонней контактной группы в белорусской столице. Для начала операции режим тишины должен сохраняться 7 дней. Однако в ночь на понедельник был зафиксирован последний обстрел станицы Луганской.