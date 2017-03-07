7 Марта 2017 19:06

Запланированный на сегодня отвод вооружений на востоке Украины не состоялся. Об этом сообщают представители самопровозглашенной ЛНР. Информацию подтверждает официальный Киев. Срыв сроков стороны объясняют продолжением взаимных обстрелов. Договоренность о разведении сил на линии соприкосновения была достигнута 1 марта на заседании трехсторонней контактной группы в Минске. Одной из причин срыва соглашения эксперты называют прекращение поставок угля из Донбасса, которое произошло после блокады националистами железнодорожных путей. Она вызвала энергетический кризис в Украине и поставила заводы непризнанных республик под угрозу закрытия. Впрочем, накануне в ДНР и ЛНР заявили о начале поставок антрацита в Россию.