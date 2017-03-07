Главная>>Агентство теленовостей>>В мире>>Запланированный на сегодня отвод вооружений на востоке Украины не состоялся
В мире
RSS
Запланированный на сегодня отвод вооружений на востоке Украины не состоялся
Скачать Поделиться

7 Марта 2017 19:06

Запланированный на сегодня отвод вооружений на востоке Украины не состоялся

Запланированный на сегодня отвод вооружений на востоке Украины не состоялся. Об этом сообщают представители самопровозглашенной ЛНР. Информацию подтверждает официальный Киев. Срыв сроков стороны объясняют продолжением взаимных обстрелов. Договоренность о разведении сил на линии соприкосновения была достигнута 1 марта на заседании трехсторонней контактной группы в Минске. Одной из причин срыва соглашения эксперты называют прекращение поставок угля из Донбасса, которое произошло после блокады националистами железнодорожных путей. Она вызвала энергетический кризис в Украине и поставила заводы непризнанных республик под угрозу закрытия. Впрочем, накануне в ДНР и ЛНР заявили о начале поставок антрацита в Россию.

  

Другие новости

Трагедия в Турции Трагедыя ў Турцыі 07.03.2017 19:08 / В мире Трагедия в Турции
Мини-саммит ЕС во Франции Міні-саміт ЕС у Францыі 06.03.2017 15:07 / В мире Мини-саммит ЕС во Франции

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =