Залповый запуск четырех неизвестных ракет в КНДР

6 Марта 2017 09:00

Тревожные сообщения рано утром пришли из Северной Кореи. Несколько часов назад Пхеньян произвел залповый запуск четырех ракет. О падении снарядов в своей экономической зоне заявила Япония. Пока неизвестно, какие именно ракеты были запущены. Но СМИ не исключают, что это вполне могли быть и межконтинентальные. Официальный протест властям КНДР выразили США, Япония и Южная Корея.

Синдзо Абэ, премьер-министр Японии:

"С территории КНДР зафиксирован запуск четырех ракет, три из которых упали в исключительной экономической зоне Японии. Запуски баллистических ракет представляют собой явное свидетельство новой угрозы со стороны Северной Кореи. Мы уже выразили официальный протест властям КНДР".

Отметим, испытания уже не в первый раз демонстрируют силу со стороны КНДР. В прошлом году Северная Корея запустила более 20-ти ракет и провела два ядерных испытания.