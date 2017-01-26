Законопроект о запуске процедуры Brexit внесен в парламент Великобритании

26 Января 2017 21:15

Британский министр по вопросам выхода Великобритании из Евросоюза Дэвид Дэвис сегодня внес в парламент законопроект о запуске процедуры Brexit. Детальный и окончательный план будет обнародован со дня на день.

Об этом сообщила премьер-министр Тереза Мэй, впервые выступая в парламенте в новом качестве.

Накануне Верховный суд Великобритании запретил правительству начинать процедуру выхода страны из Европейского союза без согласования с парламентом Соединенного Королевства. Законодатели фактически устроили Мэй перекрестный допрос, который и показал, появилась ли у Британии новая железная леди.

Эксперты отмечают, что заключение торгового соглашения между Британией и ЕС может занять 10 лет. Впрочем, сейчас Лондон надеется возобновить особые торговые связи с Соединенными Штатами Америки. Тэреза Мэй уже прибыла в США, где выступит на ежегодном конгрессе Республиканской партии. А завтра встретится с новым американским президентом Дональдом Трампом. Для него это первая встреча с иностранным лидером.