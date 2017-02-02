Закон о выходе Великобритании из состава ЕС преодолел первый этап обсуждения в парламенте

2 Февраля 2017 19:11

498 депутатов Палаты общин одобрили проект документа во втором чтении. Против 114 парламентариев, среди них члены Шотландской национальной партии, либеральные демократы и лейбористы, которые пошли против линии своих партий. Теперь документ будет обсуждаться на уровне комитетов. Финальное, третье, чтение запланировано на 8 февраля. Затем законопроект поступит на обсуждение в Палату лордов. Окончательно документ должен быть принят законодателями до 7 марта. Правительство Соединенного Королевства уже представило так называемую Белую книгу - подробный план выхода из Евросоюза.