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Задержанный в Берлине подозреваемый состоял в ячейке исламистов
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5 Января 2017 12:10

Задержанный в Берлине подозреваемый состоял в ячейке исламистов

В Берлине задержан подозреваемый по делу о нападении на рождественскую ярмарку.  Арестован 26-летний выходец из Туниса. Его имя  власти пока не называют. По словам представителя прокуратуры, задержанный был знаком с исполнителем нападения  Анисом Амри, накануне атаки они ужинали в одном из берлинских ресторанов. Впрочем, немецким  СМИ  стали известны и подробности деятельности самого Амри. Мужчина  состоял в ячейке исламистов, которая снабжала джихадистов всем необходимым - поддельными документами, полезными контактами, информацией и деньгами.  Исполнитель нападения на рождественскую ярмарку в Берлине  искал сообщников для  совместной организации терактов в Германии, а также пытался изготовить взрывные устройства и приобрести огнестрельное оружие.

 

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