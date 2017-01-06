Задержанный в Берлине подозреваемый состоял в ячейке исламистов

5 Января 2017 12:10

В Берлине задержан подозреваемый по делу о нападении на рождественскую ярмарку. Арестован 26-летний выходец из Туниса. Его имя власти пока не называют. По словам представителя прокуратуры, задержанный был знаком с исполнителем нападения Анисом Амри, накануне атаки они ужинали в одном из берлинских ресторанов. Впрочем, немецким СМИ стали известны и подробности деятельности самого Амри. Мужчина состоял в ячейке исламистов, которая снабжала джихадистов всем необходимым - поддельными документами, полезными контактами, информацией и деньгами. Исполнитель нападения на рождественскую ярмарку в Берлине искал сообщников для совместной организации терактов в Германии, а также пытался изготовить взрывные устройства и приобрести огнестрельное оружие.