Задержанный после атаки в Берлине не причастен к произошедшему

20 Декабря 2016 19:03

И последние новости из Берлина, который накануне стал очередной мишенью у террористов. Задержанный после атаки в Берлине пакистанец не причастен к произошедшему. Об этом пишут немецкие СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Это значит, что вооруженный преступник на свободе и представляет опасность для общества. На фоне возникшей угрозы власти Германии в экстренном порядке усиливают меры безопасности. На охрану рождественских ярмарок, в места массового скопления людей направлены вооруженные полицейские отряды. Жителям Берлина настоятельно рекомендуют не покидать свои дома без крайней необходимости. Тем временем канцлер Германии Ангела Меркель сегодня приехала на место трагедии, чтобы почтить память жертв страшной трагедии.

Ангела Меркель, канцлер Германии:

"Это скорбный день для всех нас. Как и миллионы людей, я шокирована произошедшими событиями на площади Брайтшайдплац. Вся страна скорбит вместе с семьями пострадавших. Я уверена, что люди, занятые расследованием, скоро опубликуют результаты. Мы не упустим ни одной детали. Виновные будут наказаны максимально, в соответствии с нашим законодательством".

Напомним, кровавая трагедия сотрясла Берлин в понедельник: в разгар рождественской ярмарки в толпу людей въехал грузовик. 12 человек погибли, 48 получили ранения. Ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

В стране объявлен траур. Соболезнования и слова поддержки президенту Германии, родным и близким погибших выразил Глава белорусского государства. - "До глубины души потрясены ужасной трагедией в Берлине. Особенно ранит то, что это случилось в преддверии светлых праздников Рождества Христова и Нового года", - отметил Александр Лукашенко.

Посольство Беларуси в Германии находится в контакте с МИД и полицией ФРГ для проверки возможных сообщений о гражданах Беларуси, которые не выходят на связь. В дипмиссии работает телефон экстренной помощи. Номер - на ваших экранах.