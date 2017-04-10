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Задержанный по делу о теракте в Стокгольме признал, что является сторонником "Исламского государства"
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10 Апреля 2017 07:08

Задержанный по делу о теракте в Стокгольме признал, что является сторонником "Исламского государства"

Задержанный по делу о теракте в Стокгольме гражданин Узбекистана признал, что является сторонником "Исламского государства". По словам Рахмата Акилова, приказ совершить наезд на неверных он получил от экстремистов из Сирии. Акилов также заявил, что бомбардировки в Сирии должны быть прекращены. Напомним, днем 7 апреля на угнанном грузовике террорист наехал на людей на пешеходной улице в центре Стокгольма. 4 человека погибли, 15 получили ранения. По делу о теракте задержаны двое.

  

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