Задержанный по делу о теракте в Стокгольме признал, что является сторонником "Исламского государства"

10 Апреля 2017 07:08

Задержанный по делу о теракте в Стокгольме гражданин Узбекистана признал, что является сторонником "Исламского государства". По словам Рахмата Акилова, приказ совершить наезд на неверных он получил от экстремистов из Сирии. Акилов также заявил, что бомбардировки в Сирии должны быть прекращены. Напомним, днем 7 апреля на угнанном грузовике террорист наехал на людей на пешеходной улице в центре Стокгольма. 4 человека погибли, 15 получили ранения. По делу о теракте задержаны двое.