Задержанный на территории Белого дома хотел поговорить с Дональдом Трампом

12 Марта 2017 15:08

Задержанный на территории Белого дома мужчина хотел поговорить с Дональдом Трампом. Нарушителем оказался житель Калифорнии Джонатан Тран. Он представился другом президента и утверждал, что ему назначено. Поэтому парень перелез через забор Белого дома. В рюкзаке у него спецслужбы не нашли ничего опасного. Дональд Трамп похвалил действия своей охраны. В районе Белого дома объявлен предпоследний оранжевый уровень безопасности, который может продлиться до понедельника.