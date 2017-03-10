В мире
12 Марта 2017 15:08
Задержанный на территории Белого дома хотел поговорить с Дональдом Трампом
Задержанный на территории Белого дома мужчина хотел поговорить с Дональдом Трампом. Нарушителем оказался житель Калифорнии Джонатан Тран. Он представился другом президента и утверждал, что ему назначено. Поэтому парень перелез через забор Белого дома. В рюкзаке у него спецслужбы не нашли ничего опасного. Дональд Трамп похвалил действия своей охраны. В районе Белого дома объявлен предпоследний оранжевый уровень безопасности, который может продлиться до понедельника.
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