Задержан предполагаемый организатор теракта в Санкт-Петербурге

17 Апреля 2017 19:05

Сотрудники ФСБ России задержали предполагаемого организатора теракта в питерской подземке. Им оказался выходец из Центральной Азии Аброр Азимов 90-го года рождения. Задержание прошло в Одинцовском районе Московской области. Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ России, задержанный осуществил подготовку террориста-смертника Акбаржона Джалилова. Азимов направлен в Следственный комитет Российской Федерации для производства следственных действий. Напомним, 3 апреля в метро Санкт-Петербурга прогремел взрыв. Погибли 15 человек. Еще десятки пострадали.