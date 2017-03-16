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Забросал снегом ожидающих пассажиров поезд в штате Нью-Йорк
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16 Марта 2017 15:11

Забросал снегом ожидающих пассажиров поезд в штате Нью-Йорк

В Сети появилось видео, на котором прибывающий на высокой скорости состав засыпает снегом стоящих на перроне людей. Кадры сняли на вокзале города Райнклифф. Пути завалило снегом, который на северо-восток США принес снежный шторм "Стелла". В комментариях многие пользователи YouTube удивились, почему не все отошли от края платформы. Как предполагается, это случилось потому, что в этот момент пострадавшие смотрели в экраны своих телефонов.
  

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