Забавный пони из японского города Саку

24 Февраля 2017 09:04

В сети стремительно набирает популярность забавное видео, как миниатюрный пони сидит в детском стульчике и обедает морковкой. При этом смешно причавкивает и помогает себе копытцами. Часть зрителей назвала съемку восхитительной. Но некоторые с ними категорически не согласились, они обвинили автора ролика в издевательстве над животным. Журналисты издания Sun уже выяснили, что видео было снято на ферме Суетоши в японском городе Саку.