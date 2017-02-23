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Забавный пони из японского города Саку
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24 Февраля 2017 09:04

Забавный пони из японского города Саку

В сети стремительно набирает популярность забавное видео, как миниатюрный пони сидит в детском стульчике и обедает морковкой. При этом смешно причавкивает и помогает себе копытцами. Часть зрителей назвала съемку восхитительной. Но некоторые с ними категорически не согласились, они обвинили автора ролика в издевательстве над животным. Журналисты издания Sun уже выяснили, что видео было снято на ферме Суетоши в японском городе Саку.

  

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