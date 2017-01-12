Забастовка сотрудников Лондонского метрополитена привела к образованию заторов на дорогах

10 Января 2017 08:03

Забастовка сотрудников Лондонского метрополитена, которая длилась целые сутки, привела к образованию гигантских заторов на дорогах столицы Великобритании. Поздно вечером в воскресенье перестали работать три из одиннадцати веток подземки. Были закрыты 114 станций. На автобусных остановках образовались огромные очереди. Число лондонцев, которые решили пересесть на велосипеды, резко возросло. Работники метро бастовали из-за грядущего сокращения числа рабочих мест.