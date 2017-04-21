За теракт в Париже ответственность на себя взяло "Исламское государство"

21 Апреля 2017 09:02

Париж за три дня до президентских выборов сотрясает новый теракт. На Елисейских полях преступники открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов. Один полицейский убит, еще двое ранены. Пострадала туристка. По предварительным данным, нападавших было двое. Ответным огнем удалось уничтожить одного из них. Власти сообщили, что его личность уже установлена. А по данным местных СМИ, он числился в базе французских спецслужб. Второй террорист скрылся. Он в розыске.

Франсуа Олланд, президент Франции:

"Мы убеждены, что речь идет о версии, указывающей на террористический характер нападения. Окончательные выводы должно сделать следствие, которое поручено антитеррористическому отделу прокуратуры Парижа. Выражаю свои соболезнования в связи с инцидентом на Елисейских полях. Наши мысли с семьями и родственниками сотрудников полиции - погибшего и раненных".

Ответственность за нападение взяло на себя "Исламское государство". По информации группировки, теракт совершил их сторонник, некто Абу Юссеф из Бельгии. Из-за случившегося два кандидата на пост президента страны – Франсуа Фийон и Марин Ле Пен – отменили все мероприятия, запланированные на сегодня.