За сигарету в ресторане штраф 200 долларов

31 Мая 2017 08:05

В Чехии за сигарету в ресторане посетители заплатят штраф - 200 долларов. Санкции начинают действовать сегодня, во Всемирный день без табака. В питейных заведениях можно будет курить лишь на открытых террасах. Электронные сигареты приравняли к обычным. Согласно статистике, в Чехии постоянно курит почти треть населения (причем половина из них - это подростки от 15-ти лет). По этому показателю республика занимает 4-е место в Евросоюзе.