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За сигарету в ресторане штраф 200 долларов
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31 Мая 2017 08:05

За сигарету в ресторане штраф 200 долларов

В Чехии за сигарету в ресторане посетители заплатят штраф - 200 долларов. Санкции начинают действовать сегодня, во Всемирный день без табака. В питейных заведениях можно будет курить лишь на открытых террасах. Электронные сигареты приравняли к обычным. Согласно статистике, в Чехии постоянно курит почти треть населения (причем половина из них - это подростки от 15-ти лет). По этому показателю республика занимает 4-е место в Евросоюзе.

  

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