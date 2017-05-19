За новые меры экономии проголосовал парламент Греции

19 Мая 2017 07:03

Закон принят голосами правящей коалиции и предусматривает сокращение пенсий, снижение зарплат, урезание соцпособий и повышение налогов, а также коллективные увольнения трудящихся. Кроме того, планируется реформа в сфере энергетики, приватизация предприятий и определяется среднесрочная финансовая стратегия на следующие четыре года.

Незадолго до голосования депутатов на площади Синтагма собрался митинг. Группа анархистов устроила беспорядки. Полиция применила слезоточивый газ. Есть арестованные и задержанные. Более мирным образом против новых мер протестовали представители профсоюзов и левых партий.