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За новые меры экономии проголосовал парламент Греции
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19 Мая 2017 07:03

За новые меры экономии проголосовал парламент Греции

Закон принят голосами правящей коалиции и предусматривает сокращение пенсий, снижение зарплат, урезание соцпособий и повышение налогов, а также коллективные увольнения трудящихся. Кроме того, планируется реформа в сфере энергетики, приватизация предприятий и определяется среднесрочная финансовая стратегия на следующие четыре года.

Незадолго до голосования депутатов на площади Синтагма собрался митинг. Группа анархистов устроила беспорядки. Полиция применила слезоточивый газ. Есть арестованные и задержанные. Более мирным образом против новых мер протестовали представители профсоюзов и левых партий.

  

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