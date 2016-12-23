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Юрия Лужкова экстренно госпитализировали
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23 Декабря 2016 19:05

Юрия Лужкова экстренно госпитализировали

Бывшему мэру Москвы  Юрию Лужкову  сегодня стало плохо в ходе деловой встречи в Московском госуниверситете. Лужков встречался с ректором вуза.  Об этом рассказал ТАСС  сам Виктор Садовничий.

По словам вице-мэра Москвы Леонида Печатникова, побывавшего сегодня у Лужкова в больнице, состояние бывшего мэра Москвы нормализовалось. Не исключено, что врачи выпишут его из клиники в течение следующей недели. По словам Печатникова, уже проведены все необходимые диагностические мероприятия. Жизни Лужкова ничто не угрожает.

Ранее источник "Интерфакса"  в медицинских кругах Москвы  подтвердил сообщение  об экстренной госпитализации Лужкова, отмечая, что  врачи вывели его  из состояния клинической смерти, после чего стали бороться  за его жизнь. 

 

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