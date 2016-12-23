Юрия Лужкова экстренно госпитализировали

23 Декабря 2016 19:05

Бывшему мэру Москвы Юрию Лужкову сегодня стало плохо в ходе деловой встречи в Московском госуниверситете. Лужков встречался с ректором вуза. Об этом рассказал ТАСС сам Виктор Садовничий.

По словам вице-мэра Москвы Леонида Печатникова, побывавшего сегодня у Лужкова в больнице, состояние бывшего мэра Москвы нормализовалось. Не исключено, что врачи выпишут его из клиники в течение следующей недели. По словам Печатникова, уже проведены все необходимые диагностические мероприятия. Жизни Лужкова ничто не угрожает.

Ранее источник "Интерфакса" в медицинских кругах Москвы подтвердил сообщение об экстренной госпитализации Лужкова, отмечая, что врачи вывели его из состояния клинической смерти, после чего стали бороться за его жизнь.