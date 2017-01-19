Юго-восток Европы во власти аномальных морозов

19 Января 2017 12:14

Холода сковали Сербию, Болгарию, Румынию, Хорватию, Венгрию. Столбики термометров в регионе показывают рекордные минус 20. Такого многие из стран не видели десятилетиями. Непогода сопровождается снегопадами и сильным ветром. Напомним, что в Болгарии впервые с 1954 года замерзло Черное море. А толщина льда на Дунае достигла 10 сантиметров.