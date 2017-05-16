Юбки для мальчиков намерены ввести в одной из частных школ Лондона

16 Мая 2017 15:36

Так хотят уравнять в правах оба пола, ведь девушки-то носят брюки. Руководство школы утверждает, что об этом просят и сами ученики. Кроме этого, в учебном заведении задумываются сделать общие туалеты. По официальным данным, в Великобритании растет количество подростков, которые обращаются за консультациями по смене пола.