Главная>>Агентство теленовостей>>В мире>>Юбки для мальчиков намерены ввести в одной из частных школ Лондона
В мире
RSS
Юбки для мальчиков намерены ввести в одной из частных школ Лондона
Скачать Поделиться

16 Мая 2017 15:36

Юбки для мальчиков намерены ввести в одной из частных школ Лондона

Так хотят уравнять в правах оба пола, ведь девушки-то носят брюки. Руководство школы утверждает, что об этом просят и сами ученики. Кроме этого, в учебном заведении задумываются сделать общие туалеты. По официальным данным, в Великобритании растет количество подростков, которые обращаются за консультациями по смене пола.
  

Другие новости

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =