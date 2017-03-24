Юбилейный саммит в Риме собрал глав стран ЕС

25 Марта 2017 12:03

В Риме стартовал юбилейный саммит, посвященный 60-летию Римского договора о свободном передвижении людей, товаров, услуг и капитала. Во встрече принимают участие главы 27 стран и правительств ЕС (без Великобритании). По итогам собираются принять политическую декларацию, в которой участники оценят достижения союза за прошедшие годы и возьмут обязательства работать на благо безопасной и сильной Европы. После принятия Римской декларации европейские лидеры и главы институтов ЕС примут участие в обеде, который даст президент Италии Серджо Маттарелла в Квиринальском дворце.