18 Мая 2017 12:04

Юбилейный - 70-й - Международный кинофестиваль в Каннах объявлен открытым

Все происходило торжественно, красиво и, конечно, дорого.

В следующее воскресенье, 28 мая, они назовут обладателя Золотой пальмовой ветви.

Рассказывает Александра Пинчук.

Первым показанным на Каннском фестивале фильмом стала внеконкурсная картина “Призраки Исмаэля” французского кинорежиссера Арно Деплешена. Любовный треугольник, в котором сыграли Марион Котийяр (обладательница "Оскара" 2008), Шарлотта Гинсбур и Матье Амальрик.

Арно Деплешен, режиссер, Франция: "Я с огромным волнением узнал, что наш фильм выбрали для открытия. Это большая честь. Надеюсь, вам понравится кино. Мне бы хотелось, чтобы оно помогло кому-то научиться по-настоящему любить. Не знаю, как отреагирует пресса, газет я не читаю, но мой продюсер, у него вечно куча бумаг под рукой, сказал, что все в порядке".

Деплешен пять раз представлял свои фильмы в основном конкурсе в Каннах, однако заветную Пальмовую ветвь ему получить пока не удавалось. Возможно, история о том, как через двадцать лет возлюбленная кинорежиссера Исмаэля Карлотта вернулась к нему, изменит расстановку сил.

Настоящая рекордсменка этого года Николь Кидман - она занята в трех конкурсных фильмах. Колин Фарелл играет в двух. В основном конкурсе и Джулианна Мур, и Дастин Хоффман, и Мишель Уильямс. Такого количества голливудских звезд в Каннах не было уже давно. И дело тут не только в том, что нынешний фестиваль юбилейный. Не исключено, что Голливуд может уже со следующего года французский киносмотр и вовсе проигнорировать. С 2018 года в конкурсе могут участвовать только те кинофильмы, у которых есть предварительные договоренности о прокате во французских кинотеатрах.