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Юбилей сегодня отмечает народная артистка России Татьяна Догилева
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27 Февраля 2017 12:08

Юбилей сегодня отмечает народная артистка России Татьяна Догилева

Миллионы поклонников любят ее за яркие образы и неповторимое обаяние. В кино она начала сниматься еще с 15 лет. Сейчас на ее счету около сотни ролей. Самыми запоминающимся стали работы в фильмах "Покровские ворота", "Вокзал для двоих", "Блондинка за углом", "Забытая мелодия для флейты".

Известна Догилева и как режиссер. С юбилеем народную артистку России поздравил Президент Беларуси. Александр Лукашенко выразил уверенность, что и в дальнейшем актриса будет радовать зрителей новыми и интересными работами.
 

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