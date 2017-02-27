Юбилей сегодня отмечает народная артистка России Татьяна Догилева

27 Февраля 2017 12:08

Миллионы поклонников любят ее за яркие образы и неповторимое обаяние. В кино она начала сниматься еще с 15 лет. Сейчас на ее счету около сотни ролей. Самыми запоминающимся стали работы в фильмах "Покровские ворота", "Вокзал для двоих", "Блондинка за углом", "Забытая мелодия для флейты".





Известна Догилева и как режиссер. С юбилеем народную артистку России поздравил Президент Беларуси. Александр Лукашенко выразил уверенность, что и в дальнейшем актриса будет радовать зрителей новыми и интересными работами.