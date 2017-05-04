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5 Мая 2017 09:20

Юбилей отмечает народный артист России Юрий Назаров

Он один из тех, чье имя не на слуху, но почти все знают его в лицо. Актер снялся более чем в 250 фильмах и сериалах. 40 лет на экране он провоевал от рядового до генерала. "Последние залпы", "Горячий снег", "Прощание славянки". А если спросить любого, кому за 40, кто такой Юрий Назаров, они ответят - отец маленькой Веры. Одними из самых дорогих и этапных киноработ для актера стали роли в фильмах Тарковского "Андрей Рублев" и "Зеркало". Дни рождения Назаров привык отмечать на сцене. Каждый год 5 мая он выступает с концертами и поет военно-патриотические песни.