В мире
18 Марта 2017 12:02
Йоахим Гаук покидает пост федерального президента Германии
Йоахим Гаук сегодня официально покидает пост федерального президента Германии. По этому случаю в Берлине состоялась торжественная церемония в парке дворца Бельвю - официальной резиденции главы государства. На мероприятии присутствовали многие члены правительства и другие высокопоставленные чиновники. Отметим, что уже завтра на пост нового главы ФРГ вступит бывший министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.
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