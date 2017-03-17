Йоахим Гаук покидает пост федерального президента Германии

18 Марта 2017 12:02

Йоахим Гаук сегодня официально покидает пост федерального президента Германии. По этому случаю в Берлине состоялась торжественная церемония в парке дворца Бельвю - официальной резиденции главы государства. На мероприятии присутствовали многие члены правительства и другие высокопоставленные чиновники. Отметим, что уже завтра на пост нового главы ФРГ вступит бывший министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.