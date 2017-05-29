31 Мая 2017 19:12

Йемен - на грани полного социального, экономического и организационно-правового краха. Об этом заявил заместитель Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Стивен О'Брайен. Он отметил, что страна оказалась в такой ситуации исключительно из-за бездействия мирового сообщества. Люди гибнут в результате авиаударов и наземных обстрелов, города превращаются в руины. По данным ООН, около семи миллионов йеменцев - на грани голодной смерти. Кроме того, в стране свирепствует эпидемия холеры. Напомним, Йемен стал ареной кровопролитного противостояния между повстанцами-хуситами и правительством, которое поддерживает международная коалиция во главе с Саудовской Аравией.