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Йемен - на грани полного социального, экономического и организационно-правового краха
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31 Мая 2017 19:12

Йемен - на грани полного социального, экономического и организационно-правового краха

Йемен - на грани полного социального, экономического и организационно-правового краха. Об этом заявил заместитель Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Стивен О'Брайен. Он отметил, что страна оказалась в такой ситуации исключительно из-за бездействия мирового сообщества. Люди гибнут в результате авиаударов и наземных обстрелов, города превращаются в руины. По данным ООН, около семи миллионов йеменцев - на грани голодной смерти. Кроме того, в стране свирепствует эпидемия холеры. Напомним, Йемен стал ареной кровопролитного противостояния между повстанцами-хуситами и правительством, которое поддерживает международная коалиция во главе с Саудовской Аравией.

  

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