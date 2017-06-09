В мире
9 Июня 2017 08:07
Японский парламент одобрил законопроект об отречении от престола императора Акихито
Верхняя палата парламента Японии одобрила законопроект об отречении от престола императора Акихито. Ему предстоит передать трон своему старшему сыну - наследному принцу Нарухито. Дата официального отречения неизвестна, однако, по данным японской прессы, оно произойдет в конце 2018. Согласно закону, после отречения Акихито сохранит и гособеспечение, и прочие привилегии. Официально к нему продолжат обращаться "Ваше Величество".
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