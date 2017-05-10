Главная>>Агентство теленовостей>>В мире>>Взрывы в Таиланде
В мире
RSS
Взрывы в Таиланде
Скачать Поделиться

10 Мая 2017 07:10

Взрывы в Таиланде

56 человек пострадали при взрыве двух бомб, размещенных в автомобиле на парковке возле торгового центра в тайском городе Паттани. Взрывы прогремели с разницей в несколько минут. Первая бомба была небольшой - никто не пострадал. Вторая оказалась намного мощнее. Среди пострадавших - покупатели торгового центра и полицейские, приехавшие на вызов о первом взрыве. Они отправлены в клиники.

  

Другие новости

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =