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Взрыв в вестибюле станции метро "Коломенская" в Москве
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22 Декабря 2016 15:06

Взрыв в вестибюле станции метро "Коломенская" в Москве

В Москве в вестибюле станции метро "Коломенская" произошел взрыв. Сдетонировал газовый баллон. Этот момент зафиксировала камера регистратора проезжавшего мимо автомобиля. Пострадали 7 человек. Среди них  26-летняя гражданка Беларуси, она получила необходимую медицинскую помощь и уже покинула лечебное учреждение,  сообщили в посольстве нашей страны в России. По одной из версий, разгерметизация баллона произошла во время проведения сварочных работ. В результате взрыва выбиты стекла, повреждены стены. На движение поездов инцидент не повлиял  - метрополитен работает в штатном режиме.

 

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