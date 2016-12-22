Взрыв в вестибюле станции метро "Коломенская" в Москве

22 Декабря 2016 15:06

В Москве в вестибюле станции метро "Коломенская" произошел взрыв. Сдетонировал газовый баллон. Этот момент зафиксировала камера регистратора проезжавшего мимо автомобиля. Пострадали 7 человек. Среди них 26-летняя гражданка Беларуси, она получила необходимую медицинскую помощь и уже покинула лечебное учреждение, сообщили в посольстве нашей страны в России. По одной из версий, разгерметизация баллона произошла во время проведения сварочных работ. В результате взрыва выбиты стекла, повреждены стены. На движение поездов инцидент не повлиял - метрополитен работает в штатном режиме.