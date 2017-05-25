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Взрыв в столице Таиланда
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22 Мая 2017 15:05

Взрыв в столице Таиланда

24 человека ранены. По предварительным данным, речь может идти о теракте, на месте происшествия обнаружены фрагменты проводов. Это, по мнению следователей, указывает на детонацию самодельного устройства. Местные СМИ также отмечают, что взрыв прогремел в канун третьей годовщины военного переворота в стране.

Все случилось в больнице, большинство ее пациентов - отставные военнослужащие. Сейчас полиция исследует записи камер наблюдения. Напомним, МИД Беларуси рекомендует находящимся в Таиланде туристам соблюдать осторожность, избегать мест скопления людей и, по возможности, воздержаться от поездок на общественном транспорте.

  

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