Взрыв в столице Таиланда

22 Мая 2017 15:05

24 человека ранены. По предварительным данным, речь может идти о теракте, на месте происшествия обнаружены фрагменты проводов. Это, по мнению следователей, указывает на детонацию самодельного устройства. Местные СМИ также отмечают, что взрыв прогремел в канун третьей годовщины военного переворота в стране.

Все случилось в больнице, большинство ее пациентов - отставные военнослужащие. Сейчас полиция исследует записи камер наблюдения. Напомним, МИД Беларуси рекомендует находящимся в Таиланде туристам соблюдать осторожность, избегать мест скопления людей и, по возможности, воздержаться от поездок на общественном транспорте.