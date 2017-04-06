Взрыв в Ростове-на-Дону

6 Апреля 2017 21:06

Взрыв прогремел сегодня в Ростове-на-Дону. В руках у случайного прохожего оказался фонарик, начиненный взрывчаткой. 46-летний мужчина лишился кисти правой руки, нескольких пальцев на левой, получил осколочные ранения, сейчас находится в реанимации. В Сети появились кадры этого драматичного момента.

Инцидент произошел у здания местного лицея. Не исключено, что "подарок" злоумышленников был адресован кому-либо из учащихся. По итогам оперативного расследования взрыв бомбы-фонарика терактом не признан. Возбуждено дело по статье "Покушение на убийство".