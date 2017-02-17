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Взрыв в Пакистане
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16 Февраля 2017 21:11

Взрыв в Пакистане

Срочные новости из Пакистана. Не менее полусотни человек стали жертвами взрыва в провинции Синд, сообщает местное телевидение. Бомба была приведена в действие террористом-смертником во время религиозного обряда, в котором участвовали десятки мусульман-суфиев. Число пострадавших превышает сто человек. Ответственность за атаку взяла на себя группировка "Исламское государство".  

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