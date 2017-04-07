Взрыв в Египте

9 Апреля 2017 15:05

Сегодня в церкви города Танта произошел взрыв. Погибли по меньшей мере 30 человек, десятки раненых. Террорист подорвал бомбу во время праздничного богослужения. Позже в этом же городе боевики взорвали центр подготовки полицейских. Один погибший.