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Взрыв в Египте
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9 Апреля 2017 15:05

Взрыв в Египте

Сегодня в церкви города Танта произошел взрыв. Погибли по меньшей мере 30 человек, десятки раненых. Террорист подорвал бомбу во время праздничного богослужения. Позже в этом же городе боевики взорвали центр подготовки полицейских. Один погибший.

  

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