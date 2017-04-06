Взрыв прогремел в Ростове-на-Дону

6 Апреля 2017 12:04

Взрыв сегодня прогремел и в Ростове-на-Дону. Пострадал мужчина. По одним данным, дворник, по другим - человек без определенного места жительства. Взрывное устройство замаскировали под фонарик. ЧП произошло рядом с городской гимназией № 5. Судя по всему, преступники рассчитывали, что фонарик-бомбу найдут и приведут в действие гимназисты. Территорию вокруг учебного заведения оцепили. На месте происшествия работают спецслужбы. Гимназия эвакуирована.