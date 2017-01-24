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Взрыв и стрельба у отеля в столице Сомали
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25 Января 2017 12:03

Взрыв и стрельба у отеля в столице Сомали

Сегодня утром у входа в гостиницу "Дайа" взлетел на воздух заминированный грузовик, после чего нападавшие открыли огонь. 14 человек погибли, 4 ранены. 2 января возле главной базы миротворцев Африканского союза и недалеко от аэропорта Могадишо события развивались точно также. Ответственность за новый теракт, по данным телеканала "Аль-Джазира", взяла на себя группировка "Аш-Шабаб".

  

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