Взрыв и стрельба у отеля в столице Сомали

25 Января 2017 12:03

Сегодня утром у входа в гостиницу "Дайа" взлетел на воздух заминированный грузовик, после чего нападавшие открыли огонь. 14 человек погибли, 4 ранены. 2 января возле главной базы миротворцев Африканского союза и недалеко от аэропорта Могадишо события развивались точно также. Ответственность за новый теракт, по данным телеканала "Аль-Джазира", взяла на себя группировка "Аш-Шабаб".