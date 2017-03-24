Взрыв бытового газа на западе Великобритании

26 Марта 2017 12:02

В результате ЧП рухнул дом. 30 человек получили ранения. Инцидент произошел в городе Бебингтон в окрестностях Ливерпуля. В здании находилась детская танцевальная студия и китайский ресторан. На место происшествия приехали 12 машин скорой помощи и около 40 пожарных.