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Взрыв бытового газа на западе Великобритании
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26 Марта 2017 12:02

Взрыв бытового газа на западе Великобритании

В результате ЧП рухнул дом. 30 человек получили ранения. Инцидент произошел в городе Бебингтон в окрестностях Ливерпуля. В здании находилась детская танцевальная студия и китайский ресторан. На место происшествия приехали 12 машин скорой помощи и около 40 пожарных. 

  

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