В мире
3 Мая 2017 07:05
Высокая вероятность новых террористических нападений в странах Европы
Швейцарская федеральная разведывательная служба заявляет о высокой вероятности новых террористических нападений в странах Европы. Главная опасность, как следует из отчета ФРС, исходит от джихадистов. Швейцарским спецслужбам удалось выявить больше полутысячи местных интернет-пользователей, которые распространяли идеи джихада. Не исключено, что кто-то из них может решиться на преступление и будет действовать как террорист-одиночка. Предотвратить подобный теракт будет крайне сложно.
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