Высокая вероятность новых террористических нападений в странах Европы

3 Мая 2017 07:05

Швейцарская федеральная разведывательная служба заявляет о высокой вероятности новых террористических нападений в странах Европы. Главная опасность, как следует из отчета ФРС, исходит от джихадистов. Швейцарским спецслужбам удалось выявить больше полутысячи местных интернет-пользователей, которые распространяли идеи джихада. Не исключено, что кто-то из них может решиться на преступление и будет действовать как террорист-одиночка. Предотвратить подобный теракт будет крайне сложно.