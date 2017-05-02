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Высокая вероятность новых террористических нападений в странах Европы
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3 Мая 2017 07:05

Высокая вероятность новых террористических нападений в странах Европы

Швейцарская федеральная разведывательная служба заявляет о высокой вероятности новых террористических нападений в странах Европы. Главная опасность, как следует из отчета ФРС, исходит от джихадистов. Швейцарским спецслужбам удалось выявить больше полутысячи местных интернет-пользователей, которые распространяли идеи джихада. Не исключено, что кто-то из них может решиться на преступление и будет действовать как террорист-одиночка. Предотвратить подобный теракт будет крайне сложно.

  

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