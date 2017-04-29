Выработана стратегия переговоров об условиях выхода Британии из ЕС

29 Апреля 2017 21:14

Брюссель выработал единую стратегию переговоров с Лондоном об условиях выхода Британии из ЕС. Об этом президент Европейского совета Дональд Туск сообщил сегодня после специального саммита Евросоюза по Брекситу. Участники встречи приняли документ за четыре минуты, а это, по словам Туска, демонстрирует единство 27 государств - членов и институтов ЕС и дает сильный политический мандат на дальнейшие переговоры.

Дональд Туск, председатель Европейского совета:

"Переговоры о Брексите не начнутся, пока мы не достигнем значительного прогресса по трем основным темам — права граждан ЕС, финансы и вопрос организации пограничного и таможенного контроля на границе Ирландии с Северной Ирландией. Только после этого Брюссель и Лондон смогут приступить к переговорам о будущих отношениях. При этом решать, достигнут ли значительный прогресс, будут лидеры ЕС".

Подготовка к началу переговоров о Брексите должна быть завершена к концу мая, но начнутся они уже после 8 июня, когда станут известны результаты внеочередных парламентских выборов в Великобритании. Установлен также срок решения всех вопросов: переговоры должны закончиться 29 марта 2019 года.