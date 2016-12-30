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Выпущен на свободу предполагаемый сообщник берлинского террориста
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30 Декабря 2016 07:02

Выпущен на свободу предполагаемый сообщник берлинского террориста

В Германии выпущен на свободу предполагаемый сообщник берлинского террориста. Федеральная прокуратура выяснила, что задержанный накануне 40-летний гражданин Туниса не является сообщником Аниса Амри. При этом видеозапись, на которой убийца клянется в верности  "Исламскому государству",  признана подлинной. Также у прокуратуры появились новые данные по оружию, принадлежавшему террористу. Напомним, 19 декабря тягач с прицепом, за рулем которого находился Анис Амри, въехал на территорию рождественской ярмарки и начал давить людей. Погибли 12 человек, 48 попали в больницы. Ответственность за атаку взяло на себя "Исламское государство".

 

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