30 Декабря 2016 07:02

В Германии выпущен на свободу предполагаемый сообщник берлинского террориста. Федеральная прокуратура выяснила, что задержанный накануне 40-летний гражданин Туниса не является сообщником Аниса Амри. При этом видеозапись, на которой убийца клянется в верности "Исламскому государству", признана подлинной. Также у прокуратуры появились новые данные по оружию, принадлежавшему террористу. Напомним, 19 декабря тягач с прицепом, за рулем которого находился Анис Амри, въехал на территорию рождественской ярмарки и начал давить людей. Погибли 12 человек, 48 попали в больницы. Ответственность за атаку взяло на себя "Исламское государство".