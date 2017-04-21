Выборы во Франции не обходятся без инцидентов

23 Апреля 2017 15:08

Несмотря на режим ЧП во Франции и повышенные меры безопасности, выборы не обходятся без инцидентов. Так, в Безансоне временно эвакуировали два участка для голосования из-за подозрительного автомобиля. Избирательная кампания проходит и на фоне протестов. Накануне на улицы Парижа вышло почти 2 тысячи человек. Демонстранты заявили, что нынешнее голосование - это "политический маскарад", а предвыборные обещания кандидатов ошибочны, и даже в случае их реализации не обещают стране ничего хорошего. Акция завершилась столкновениями с полицией. Для разгона протестующих стражи порядка применили слезоточивый газ.