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Выборы во Франции не обходятся без инцидентов
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23 Апреля 2017 15:08

Выборы во Франции не обходятся без инцидентов

Несмотря на режим ЧП во Франции и повышенные меры безопасности, выборы не обходятся без инцидентов. Так, в Безансоне временно эвакуировали два участка для голосования из-за подозрительного автомобиля. Избирательная кампания проходит и на фоне протестов. Накануне на улицы Парижа вышло почти 2 тысячи человек. Демонстранты заявили, что нынешнее голосование - это "политический маскарад", а предвыборные обещания кандидатов ошибочны, и даже в случае их реализации не обещают стране ничего хорошего. Акция завершилась столкновениями с полицией. Для разгона протестующих стражи порядка применили слезоточивый газ.

  

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