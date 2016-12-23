Выборщиков в США оштрафуют за голос не в пользу Клинтон

23 Декабря 2016 19:06

Выборщиков в США оштрафуют на одну тысячу долларов за голос не в пользу Клинтон. На оплату выделено 60 дней, иначе дело дойдет до суда. Хиллари Клинтон по результатам всеобщего голосования победила в американском штате Вашингтон. Это принесло ей 12 голосов выборщиков. Однако в этот понедельник за кандидата в президенты от демократов выборщики отдали только восемь голосов, остальные четыре получили другие кандидаты.