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Выборщиков в США оштрафуют за голос не в пользу Клинтон
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23 Декабря 2016 19:06

Выборщиков в США оштрафуют за голос не в пользу Клинтон

Выборщиков в США оштрафуют на одну тысячу долларов за голос не в пользу Клинтон. На оплату выделено 60 дней, иначе дело дойдет до суда. Хиллари Клинтон по результатам всеобщего голосования победила в американском штате Вашингтон. Это принесло ей 12 голосов выборщиков. Однако в этот понедельник за кандидата в президенты от демократов  выборщики отдали только восемь голосов, остальные четыре получили другие кандидаты.

 

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