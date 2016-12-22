Выборщики в США подтвердили победу Дональда Трампа

20 Декабря 2016 08:05

По последним данным, после голосования на президентских выборах уже 304 выборщика поддержали республиканца. Для победы необходимо 270 голосов. На счету Хиллари Клинтон 169. Накануне ее сторонники организовали давление на выборщиков-республиканцев, призывая не голосовать за Трампа. Пока лишь несколько проголосовали вопреки волеизъявлению граждан.