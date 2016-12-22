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Выборщики в США подтвердили победу Дональда Трампа
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20 Декабря 2016 08:05

Выборщики в США подтвердили победу Дональда Трампа

По последним данным, после голосования на президентских выборах уже 304 выборщика поддержали республиканца. Для победы необходимо 270 голосов. На счету Хиллари Клинтон 169. Накануне ее сторонники организовали давление на выборщиков-республиканцев, призывая не голосовать за Трампа. Пока лишь несколько проголосовали вопреки волеизъявлению граждан.

 

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